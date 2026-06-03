Dopo otto lunghi anni, gli A Perfect Circle tornano a calpestare i palchi europei. E non ci sono mai stati momento migliore per farlo: a poche settimane dall’inizio del tour, la band guidata da Maynard James Keenan e Billy Howerdel ha rilasciato a sorpresa “Starless”, il primo inedito dal 2024.

Il brano, prodotto dallo stesso Howerdel, vede il ritorno di Josh Freese dietro le pelli. Niente lunghi travagli compositivi, stavolta. “Alcune canzoni vengono coccolate (e maltrattate) per anni”, racconta Howerdel. “Ma ogni tanto qualcosa prende forma in un attimo, come se fosse sempre stata lì, in attesa di uscire”.

Maynard, dal canto suo, non nasconde l’entusiasmo per il ritorno sul palco: “Sono felicissimo di presentare questo nuovo pezzo dal vivo nel Regno Unito. Le registrazioni sono emozionanti, ma le nostre canzoni acquisiscono una personalità completamente diversa quando le suoniamo davanti a un pubblico”.

Per i collezionisti, arrivano due varianti esclusive in vinile del 7”: la prima su “Silver & Black A-Side/B-Side con incisione sul lato B”, la seconda su “White w/ Sea Blue & Black Splatter sempre con incisione sul lato B”. Ogni copia include un adattatore per 45 giri personalizzato col marchio della band. Preordinabili direttamente nel BV shop.

Ma veniamo alle date. Il tour europeo degli A Perfect Circle si snoderà tra giugno e luglio, con tappe che toccheranno Londra (due serate alla O2 Academy Brixton), Norimberga, Monaco, Varsavia, Zagabria, Amsterdam, Parigi e molti dei più importanti festival del continente (Hellfest, Rock Werchter, NOS Alive, Mad Cool).

E non è finita: più avanti nell’anno, la band di Keenan condividerà il palco con un altro dei suoi progetti, i Puscifer, per una serie di show in America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e persino Hawaii.



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Di seguito tutte le date confermate.

A PERFECT CIRCLE – TOUR 2026

3 giugno – Londra, UK – O2 Academy Brixton

4 giugno – Londra, UK – O2 Academy Brixton

6 giugno – Norimberga, DE – Rock Im Park

7 giugno – Nürburg, DE – Rock Am Ring

9 giugno – Monaco, DE – Zenith

10 giugno – Varsavia, PL – Torwar

12 giugno – Vienna, AT – Nova Rock Festival

13 giugno – Ferrara, IT – Ferrara Summer Festival

15 giugno – Budapest, HU – Budapest Park

16 giugno – Zagabria, HR – SRC Šalata

18 giugno – Zurigo, CH – Halle622

20 giugno – Clisson, FR – Hellfest

21 giugno – Düsseldorf, DE – Mitsubishi Hall

23 giugno – Tilburg, NL – Poppodium 013

24 giugno – Amsterdam, NL – AFAS Live

26 giugno – Copenaghen, DK – Copenhell

27 giugno – Oslo, NO – Tons of Rock

28 giugno – Stoccolma, SE – Gröna Lund

1 luglio – Berlino, DE – Zitadelle

2 luglio – Praga, CZ – Forum Karlín

4 luglio – Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal

5 luglio – Werchter, BE – Rock Werchter 2026

7 luglio – Parigi, FR – Zenith Paris

9 luglio – Oeiras, PT – NOS Alive 2026

10 luglio – Madrid, ES – Mad Cool Festival