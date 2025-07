I Foo Fighters hanno appena pubbliccato la loro prima nuova traccia dal 2023, dopo l’album But Here We Are. Il brano è un travolgente nuovo singolo intitolato “Today’s Song”, definito in un comunicato stampa come “il primo assalto del loro prossimo capitolo”. Il brano arriva mentre la band si prepara a celebrare il 30° anniversario del loro omonimo album di debutto del 1995, dopo aver condiviso nei giorni scorsi una cover a sorpresa di “I Don’t Wanna Hear It” dei Minor Threat.

Insieme al brano, Dave Grohl ha condiviso un messaggio emozionante per i fan, riflettendo sul percorso del gruppo—“gioia sfrenata”, “dolore straziante”, “vittorie meravigliose” e “sconfitte dolorose”. Ha inoltre reso omaggio agli ex membri William Goldsmith, Franz Stahl e Josh Freese, ringraziandoli per il loro contributo negli anni.

Ma le parole più toccanti sono state per il compianto Taylor Hawkins:

“Taylor. Il tuo nome viene pronunciato ogni giorno, a volte con le lacrime, a volte con un sorriso, ma sei ancora in tutto ciò che facciamo, ovunque andiamo, per sempre… I Foo Fighters includeranno per sempre Taylor Hawkins in ogni nota che suoniamo, finché non raggiungeremo la nostra destinazione finale.”

Una domanda però rimane senza risposta: chi sostituirà Josh Freese alla batteria? Freese, che aveva suonato con la band dal 2022, ha rivelato quest’anno di essere stato “licenziato” dal gruppo.



