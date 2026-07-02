Sembrava che il 2024 fosse il loro anno, con quell’esordio urlato e peloso che rispondeva al nome di WOOF., ma i Fat Dog non sono tipo da mettere la testa sul guanciale. La band di South London ha appena alzato il tiro (e il ritmo) annunciando il secondo capitolo della loro folle corsa: Cancel Me (I’m Tired), in uscita il 2 ottobre via Domino.

E se già il titolo profuma di polemica e stanchezza esistenziale, la sostanza musicale è un’altra storia. Per questo nuovo lavoro, i nostri sette cani rabbiosi si sono chiusi in studio con il producer Oli Bayston (già al fianco di Kelly Lee Owens e Alexis Taylor). Il risultato? Un abbandono delle sonorità dance-punk per una vera e propria immersione nella dance più pura e dura, un suono decisamente più rave ed elettronico che farà saltare le poltrone di mezzo mondo.

Il primo assaggio, la bomba “Go Fuck Urself” uscita a maggio, era già un biglietto da visita esplosivo. Ma ieri la band ha sganciato la title track, e come se fosse la prima volta, il singolo “Cancel Me (I’m Tired)” è un pugno nello stomaco. Sfrontato, divertente, cattivo al punto giusto: la colonna sonora perfetta per quando i nervi sono a fior di pelle e i bottoni iniziano a premere indietro. Il video, girato a Soho, li ritrae in una notte folle a cercare di scampare alla “cancellazione”.

Il nuovo album, che segue il caos del tour americano (con tanto di matrimonio lampo a Las Vegas del frontman Joe Love), promette testi che spaziano tra dipendenze, legami familiari, amori, alieni e persino H&M. Un tripudio di follia insomma, racchiuso in dieci tracce.

Se tutto questo non bastasse, i Fat Dog si preparano a portare il caos dal vivo. Questo weekend saranno sul palco a spalla dei Foo Fighters negli stadi di Berlino e Vienna, ma occhio perché sabato 5 luglio toccherà anche all’Italia: li attendiamo all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per un set che promette di incendiare la serata prima dei titani del rock americano. Un tour che li vedrà protagonisti di date e festival in Europa per tutto l’autunno.



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