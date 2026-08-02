C’è un momento, nella storia di una band, in cui il destino ti scrive addosso con inchiostro indelebile. Per i Protomartyr, quel momento arriva oggi, con le parole di Iggy Pop che piombano come un meteorite sul nuovo album Hotel Usona (in uscita il 25 settembre su Domino). E non sono parole qualunque: sono un manifesto, una benedizione, forse un avvertimento.

“Cos’è un Protomartyr? Non lo so davvero, ma immagino si riferisca a un essere terreno che vuole qualcosa in più della solita merda dalla vita“, scrive lo Stooge immortale. “Una persona o più persone che vogliono far parte di qualcosa di bello e interessante, con la consapevolezza che potresti pagarne il prezzo, e che quelli che verranno dopo avranno vita più facile. Un po’ come Gesù“.

Ecco, se Iggy Pop ti paragona a Gesù in un comunicato stampa, probabilmente hai fatto centro. Ma il vecchio James Osterberg non si ferma qui: definisce il nuovo lavoro dei Protomartyr “wagneriano“, evocando nientemeno che Tristano e Isolde. Per chi conosce la band di Detroit, non è un paragone così folle: la tensione drammatica, le architetture sonore che si ergono come cattedrali gotiche, quel senso di imminente catastrofe che aleggia da sempre nella musica di Joe Casey e soci.

E proprio Casey, con la sua voce baritonale che sembra uscita da un film noir d’antan, guida una formazione che è ormai un organismo vivente: Alex Leonard alla batteria, Scott Davidson al basso e Greg Ahee, l’uomo-orchestra che trasforma ogni brano in un labirinto di chitarre e feedback.

Hotel Usona – titolo che gioca con l’utopia americana e le sue architetture fallite – è stato registrato con il producer Dave Fridmann, lo stesso che ha plasmato il suono di Mercury Rev e Flaming Lips. E se il primo singolo “Sounds We Cannot Hear” è accompagnato da un video a tema hibachi che è già un piccolo cult, ci si può solo immaginare cosa riserverà l’album completo.

La band sarà in tour in Nord America e Europa per sostenere l’uscita, portando dal vivo quel suono che Iggy Pop ha definito con la consueta, folgorante chiarezza: musica per chi è disposto a pagare il prezzo per essere parte di qualcosa di bello. Che poi, alla fine, non è forse questo il senso ultimo del rock?



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