Jack White aggiunge un altro straordinario capitolo alla sua poliedrica carriera. Il genio rock di Detroit, ex The White Strips, infatti, ha firmato la direzione musicale del nuovo, attesissimo film d’azione “Motor City“, il cui trailer è stato appena svelato al mondo.

Diretto da Potsy Ponciroli e guidato da un muscoloso Alan Ritchson (la star di Reacher), il film è un thriller ambientato nella Detroit anni ‘70 che contiene appena quattro o cinque battute di dialogo in tutta la sua durata. Una scelta radicale che sposta il peso narrativo completamente sull’azione visiva e, soprattutto, sulla colonna sonora.

Il trailer, perfettamente in sintonia con questa visione, è accompagnato dal ritmo di “The Chain” dei Fleetwood Mac e racconta la storia di John Miller (Ritchson), un uomo della classe operaia ingiustamente arrestato dopo essere stato incastrato dallo spietato gangster Reynolds, interpretato da un inquietante Ben Foster.

Ad alimentare la faida tra i due, il triangolo amoroso con Sophia, interpretata da Shailene Woodley. Il cast vanta anche nomi come Pablo Schreiber e Ben McKenzie.

Dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Venezia, “Motor City” non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Questo impegno arriva in un periodo particolarmente focoso per White, reduce dalle battute finali del suo “No Name Tour” e da un acceso dibattito politico dopo le sue durissime critiche alla Casa Bianca, a dimostrazione di un artista che continua a usare la sua voce, in ogni forma possibile, per esprimere la sua visione del mondo.



https://jackwhiteiii.com/

https://www.facebook.com/jackwhite