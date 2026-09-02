

C’è un momento, nella vita di ogni artista, in cui il viaggio verso l’ignoto si trasforma in un percorso a ritroso. Per Kristian Matsson, meglio noto come The Tallest Man on Earth, quel momento è arrivato tra le foreste e i laghi della Dalarna, la regione svedese che lo ha visto crescere e che ora, a distanza di anni, gli ha restituito la voce più autentica che abbia mai avuto.

Dopo aver scaldato i motori a maggio con “Colors”, la sua prima nuova canzone dal 2023, il cantautore svedese ha finalmente svelato i dettagli del suo prossimo capitolo discografico. Il nuovo album, intitolato Just Beyond Endless Mountain, vedrà la luce il 9 ottobre via Anti-, e rappresenta molto più di un semplice seguito del precedente Henry St.: è un tuffo nelle acque profonde della tradizione, un abbraccio con la musica popolare che ha cullato la sua infanzia.

Ma non pensate a un disco di nostalgia facile. Matsson, con la sua voce graffiante e le sue chitarre nervose, ha sempre avuto un rapporto complicato con le sue origini. Come lui stesso racconta, “a un certo punto avevo sviluppato un’avversione immatura per l’eredità culturale con cui ero cresciuto”. Poi, il ritorno. Il riavvicinamento alla terra, alle storie, ai suoni di un tempo. “Ora vivo di nuovo qui”, confessa, “ho letto tantissimo, non solo sulla musica, ma su come la gente viveva davvero nei vecchi tempi. Forse è per questo che questo disco mi assomiglia più di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto”.

E la musica, ovviamente, non si fa attendere. Per accompagnare l’annuncio, il singer-songwriter ha rilasciato il video del nuovo singolo “Deliver Me From Trying“. Le immagini, girate nella campagna svedese, sono un inno alla bellezza rustica e silenziosa del Nord: prati sconfinati, cielo grigio, la luce bassa e malinconica che solo quelle latitudini sanno regalare. Un cortometraggio bucolico che fa da perfetto contraltare all’urgenza poetica del brano, quasi a suggellare il patto tra l’uomo e il paesaggio che lo ha forgiato.

Just Beyond Endless Mountain non è solo un album, è una dichiarazione di intenti: la riscoperta di un’identità messa da parte, il coraggio di guardare indietro per trovare la strada giusta. E se la montagna sembra infinita, Matsson ci invita a scavalcare il confine, a cercare ciò che si trova dall’altra parte.

Per chi volesse ascoltare queste nuove canzoni dal vivo, l’autunno porterà con sé un lungo tour attraverso il Nord America. Un viaggio che, questa volta, parte da molto lontano. Da quella casa tra i boschi della Dalarna che, a quanto pare, non lo aveva mai davvero lasciato andare.



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