La macchina live degli Opeth continua a girare. I maestri svedesi del progressive metal, guidati dall’inconfondibile genio di Mikael Åkerfeldt, dopo aver annunciato una serie di imperdibili date in Europa (con tappa a Milano presso l’Alcatraz il 6 ottobre prossimo), annunciano un lunghissimo tour inl Nord America. Non è escluso poi un ennesimo tour europeo in estate che dovrebbe vedere anche l’Italia coinvolta in venue originali.

Gli Opeth torneranno in tour negli Stati Uniti e Canada dal febbraio 2026 e non saranno soli. Ad accompagnarli in questa epica cavalcata ci sarà un’altra leggenda della scena scandinava: i fratelli nel suono Katatonia. Un sodalizio perfetto, un dream team che promette serate di musica oscura, complessa e visceralmente melodica.

Il tour americano prenderà ufficialmente il via il 5 febbraio 2026 al Wellmont Theater di Montclair, NJ.



