Robert Smith e la band annunciano quattro date estive, con un cast di band di supporto che fa sognare i fans del rock alternativo.

Dopo aver annunciato la loro presenza in alcuni dei festival europei più importanti della prossima estate, The Cure hanno svelato i tanto attesi headlining show per il 2026. Saranno quattro appuntamenti imperdibili nel Regno Unito e in Irlanda, i primi dal rilascio dell’acclamato album “Songs of a Lost World“.

A differenza di una semplice serie di date, questi concerti si preannunciano come veri e propri eventi per gli appassionati della scena alternativa, grazie a una curatela degli artisti d’apertura firmata da Robert Smith in persona. Un’occasione unica per vedere sul palco, insieme ai leggendari Cure, alcuni dei nomi più significativi del post-punk e dello shoegaze.

Il tour toccherà due capitali irlandesi a giugno per poi spostarsi in due città britanniche ad agosto, offrendo un’esperienza unica in ogni tappa grazie a un lineup di supporto in continua evoluzione.

Ecco il calendario nel dettaglio:

26 giugno 2026 Dublino, Irlanda Marley Park + The Twilight Sad, Just Mustard, Stella and The Dreaming

28 giugno 2026 Belfast, Regno Unito Belsonic (Ormeau Park) + The Twilight Sad, Just Mustard

21 agosto 2026 Manchester, Regno Unito Live From Wythenshawe Park + Slowdive, The Slow Readers Club

23 agosto 2026 Edimburgo, Regno Unito Summer Sessions (Royal Highland Showgrounds) + Slowdive, Mogwai, Just Mustard



I biglietti per il pubblico andranno in vendita da oggi venerdì 3 ottobre 2025. Gli orari di apertura sono alle 9:00 per Manchester ed Edimburgo, e alle 12:00 per le date di Dublino e Belfast. Il punto vendita ufficiale indicato è Ticketmaster.

Questi concerti non sono eventi isolati, ma tappe di un’estate ricca di appuntamenti per la band. The Cure sono infatti attesi come headliner in alcuni dei festival più iconici d’Europa:

03-07 giugno: Primavera Sound, Barcellona (Spagna)

12 giugno: Nova Rock, Nickelsdorf (Austria)

18-21 giugno: Isle of Wight Festival, Newport (Regno Unito)

03 luglio: Open’er Festival, Gdynia (Polonia)

12 agosto: Øya festival, Oslo (Norvegia)

30 agosto: Rock En Seine, Parigi (Francia)

In particolare, la presenza all’Isle of Wight Festival arricchisce ulteriormente il programma, condividendo il cartellone con artisti come Calvin Harris, Lewis Capaldi, gli iconici Sex Pistols (con Frank Carter), e band nuove come Wet Leg e The Last Dinner Party.



