La creatura di Justice Tripp, gli Angel Du$t, hanno svelato i dettagli del loro prossimo album, Cold 2 The Touch, in uscita il 13 febbraio 2026 per Run For Cover Records. Sarà il primo full-length con l’etichetta, a cui la band ha firmato quest’anno, e promette di essere un vero e proprio colpo al cuore per i fan della prima ora.

A confermarlo sono le tre tracce già in circolazione: “The Knife” e “The Beat“, estratte dal recente 7” per la RFC, e la giustapposta title track “Cold 2 The Touch”. L’energia che le attraversa è un chiaro segnale: questo non è solo un nuovo capitolo, ma un ritorno consapevole alle sonorità ruvide e potenti degli esordi: velocità hardcore punk con melodie quasi pop in un connubio esplosivo che ricorda da vicino lo spirito di A.D. e Rock the Fuck On Forever.

A sigillare questo cerchio che si chiude c’è la figura del produttore Brian McTernan, al timone proprio di quel debutto del 2014. La sua regia è la garanzia di un suono che non rinnega le sperimentazioni più melodic-hardcore degli ultimi anni.

Come da tradizione per gli Angel Du$t, la formazione è un caleidoscopio di talenti. Al fianco di Tripp, troviamo una nuova ritrovata leva: alla chitarra arriva Jim Carroll (nome leggendario della scena hardcore con The Suicide File, American Nightmare e altri), mentre alla batteria si insedia Nick Lewis. Completano il quadro il chitarrista Steve Marino e il bassista Zechariah Ghostribe. Ma il kolossal non finisce qui: l’album è impreziosito da una serie di apparizioni speciali da sogno, con Scott Vogel (Terror), Wes Eisold (American Nightmare, Cold Cave), Patrick Cozens (Restraining Order), Frank Carter e Taylor Young (Twitching Tongues).

