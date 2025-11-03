I Savatage, storici precursori del progressive metal, torneranno in Europa nell’estate del 2026 con il loro attesissimo “Prelude To Madness Tour“. Tappa clou del tour sarà proprio in Italia, dove il 27 luglio si esibiranno nel leggendario Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in occasione della terza edizione del festival B.O.P. – Beats of Pompeii che ha da poco annunciato l’esclusivo live show degli inglesi Marillion.

L’annuncio arriva a seguito del tutto esaurito registrato al recente show milanese all’Alcatraz. La serata pompeiana è già annunciata come un evento eccezionale: per l’occasione, la band statunitense sarà accompagnata dal vivo da un’orchestra di 27 elementi, un arrangiamento che promette di rendere lo spettacolo unico e indimenticabile.

Il tour 2026 segnerà diverse “prime volte” per la band. Oltre a esibirsi in città mai toccate prima come Istanbul, Bucarest, Varsavia e Lipsia, i Savatage calcheranno per la prima volta il palco dell’iconico sito archeologico campano. Il cantante Zak Stevens ha commentato con entusiasmo: “Siamo impazienti di suonare in una location iconica come l’Anfiteatro di Pompei. Sarà l’unico show del tour con un’orchestra di 27 elementi. Pazzesco!“.

Il “Prelude To Madness Tour” prevede al momento nove concerti da headliner, oltre a diverse apparizioni in festival, con una scaletta che promette di spaziare dal repertorio classico della band ai pezzi più celebri, per celebrare la fedele fanbase, storicamente nota come “The Legion”.

I biglietti per il concerto di Pompei saranno in vendita in prevendita generale a partire dalle ore 11:00 del 7 novembre sui siti MC2Live.it e Vivaticket.com



https://savatage.com/

Maggiori informazioni su B.O.P.

https://blackstarconcerti.com

https://www.instagram.com/blackstar_concerti

https://www.facebook.com/fastforwardlive