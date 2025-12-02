I Motorpsycho, leggendario baluardo del rock psichedelico norvegese, dimostrano una vitalità inesauribile. Mentre il nuovo, travolgente singolo “Fanny Again, Or” conquista le playlist con il suo inno al rock senza regole degli anni ’70, la band annuncia ufficialmente l’uscita del prossimo capitolo della propria discografia: “The Gaia II Space Corps”, in arrivo il 27 febbraio 2026.

Il nuovo album, pubblicato come di consueto in piena indipendenza attraverso la loro etichetta Nordenfjeldske Grammofonselskab, promette di essere un concentrato dell’essenza Motorpsycho. Le prime anticipazioni lo descrivono come un lavoro “corto, conciso ed efficace”, costruito su una solida base hard rock di impronta seventies e arricchito da atmosfere post-psichedeliche e testi affilati.

“Fanny Again, Or”, intanto, funge da perfetto antipasto. Il brano è un manifesto sonoro che cattura lo spirito pionieristico del gruppo: un riff d’annata, una linea di basso galoppante e tastiere insolenti compongono un quadro di puro, incontrollato piacere rock. Ma i Motorpsycho non sono solo potenza: il titolo e le dichiarazioni della band – il duo fondatore Hans Magnus “Snah” Ryan e Bent Sæther, affiancati da Reine Fiske e Olaf Olsen – aprono una riflessione più profonda, criticando attraverso la metafora musicale un archetipo maschile tossico e ricorrente, dal passato storico alla politica populista moderna.

Questa doppia release conferma la produttività e la coerenza artistica di una band che, dal 1989, naviga con maestria tra i generi senza mai perdere la propria identità. “The Gaia II Space Corps” si prepara così a raccogliere il testimone di un suono che, per i fan, rievoca le epiche sonorità di Captain Beyond, dei Pretty Things di “Parachute”, di Josefus o dei Grateful Dead.

Con un nuovo singolo che è già un inno e un album in arrivo che promette di lasciare il segno, i Motorpsycho dimostrano che il rock più autentico è quello che, con lo sguardo rivolto al futuro, sa onorare e reinventare le proprie radici più gloriose.



