John Lydon e i suoi Public Image Ltd. (PiL) sono pronti a infiammare l’estate italiana con tre imperdibili concerti nel nostro paese. La band si esibirà: sabato 19 luglio al Cinzella Festival nelle suggestive Cave di Fantiano a Grottaglie (TA); domenica 20 luglio al Bonsai Festival, nel verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna; lunedì 21 luglio al Mojotic Festival, nella spettacolare cornice dell’Arena del Mare di Genova

Dopo un periodo di profondo dolore, John Lydon aveva pensato di non tornare più sui palchi. La scomparsa del suo storico manager e amico John Rambo Stevens, avvenuta nel dicembre 2023, è stata un colpo durissimo, aggravato dalla perdita della moglie Nora nell’aprile dello stesso anno.

“Credevo fosse la fine“, ha confessato Lydon. “Dopo aver perso Nora e Rambo, non riuscivo a immaginare un futuro per i PiL. Poi, durante il tour di spoken word in Regno Unito, sono rimasto sopraffatto dall’affetto del pubblico. Mi hanno chiesto in tanti di tornare con la band, e alla fine non potevo restare semplicemente seduto sul divano. Dovevo tornare sul palco“.



Dopo l’esperienza con i Sex Pistols, John Lydon ha fondato i Public Image Ltd., una delle formazioni più influenti del post-punk. Il gruppo ha saputo mescolare rock, dance, folk, pop e dub, lasciando un segno indelebile nella scena musicale con cinque singoli e cinque album nella Top 20 britannica.

Dal loro esordio con First Issue nel 1978 fino a That What Is Not del 1992, i PiL hanno costantemente ridefinito i confini del genere. Dopo una pausa di 17 anni, Lydon ha riportato in vita la band nel 2009, pubblicando tre album acclamati dalla critica: This is PiL (2012), What The World Needs Now… (2015) e l’ultimo lavoro End of World (2023). Ora, con queste tre date italiane, i Public Image Ltd. tornano a dimostrare che la loro energia è più viva che mai.



