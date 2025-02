Gli AC/DC hanno annunciato il loro attesissimo tour europeo del 2025, con 12 concerti in 10 Paesi, tra cui una data imperdibile in Italia. Il tour prenderà il via il 26 giugno a Praga e si concluderà il 21 agosto a Edimburgo, segnando il loro primo concerto in Scozia dopo dieci anni.

Per quanto riguarda il nostro paese la storica hard rock band australiana torna domenica 20 luglio nel consueto Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, palcoscenico dell’unica attesissima data italiana. La più grande rock band celebrerà anche il decennale dell’ultimo, indimenticabile live della band in questa iconica location. L’ultimo concerto del gruppo risale a fine maggio dello scorso anno presso la RCF Arena di Reggio Emilia.

I biglietti saranno disponibili dal 7 febbraio sul circuito Ticketone.



