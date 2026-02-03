Dopo un decennio di narrazioni complesse e metaforiche, Kae Tempest approda al suo quinto album con un gesto di pura essenza: intitolarlo con il proprio nome. Questo “Self Titled”, pubblicato da Island Records, non è un semplice disco, ma un punto d’arrivo e una rinascita. La quarantunenne poeta, drammaturgo e rapper del South East London abbandona le vesti più letterarie per una sincerità disarmante, consegnando quello che possiamo definire il suo lavoro più maturo.

Prodotto in stretta simbiosi creativa con Fraser T. Smith, il progetto si allontana dalle atmosfere minimali e dall’indie electro di “The Line Is a Curve” (2022) per abbracciare un sound audacemente eclettico e corale. L’album si articola come una suite di “lettere d’amore” – alla comunità trans, alla città di Londra, all’accettazione di sé – dove la poesia spoken-word, recitata con un’urgenza ipnotica, trova casa in arrangiamenti ricchi e generosi. Si spazia dai ritmi gospel-R&B alle architetture di archi, dai colori synth-pop anni ottanta a momenti di pura essenza ritmica.

È in questo panorama sonoro trovano spazio varie collaborazioni: Neil Tennant dei Pet Shop Boys impreziosisce “Sunshine on Catford” con la sua voce iconica, in un inno malinconico e luminoso alla periferia londinese. Voci come quelle di Tawiah, Connie Constance e Young Fathers aggiungono profondità e tessuti corali, trasformando monologhi interiori in dialoghi universali. Brani come “I Stand on the Line” risuonano come dichiarazioni di intenti esistenziali, mentre “Breathe” stupisce per la sua immediatezza: un torrente verbale registrato in un’unica, trascinante take che cattura l’energia pura di un freestyle.

La forza di questo album risiede proprio in questo equilibrio mirabile tra l’intimità bruciante dei testi – più diretti, personali e meno velati di allegorie che in passato – e la produzione scintillante e sapiente di Smith. Non c’è mai scontro, ma una simbiosi perfetta che amplifica il messaggio. Tempest scruta il caos del mondo e delle relazioni non con rassegnazione, ma con una resilienza attiva, cercando e affermando spazi di pace, gioia e identità autentica.

“Kae Tempest” è dunque un atto di coraggio e di chiarezza. Conferma l’artista non solo come una delle voci poetiche più importanti della sua generazione, ma come una musicista completa, capace di forgiare un universo sonoro coerente e avvolgente per le sue storie. Un disco potente, confidenziale e, in ultima analisi, liberatorio, che non si ascolta semplicemente, ma si sperimenta. Un’opera essenziale.



https://www.kaetempest.com/

https://www.instagram.com/kaetempest/

https://www.facebook.com/kaetempest