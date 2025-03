Blondshell, al secolo Sabrina Teitelbaum, torna con un nuovo singolo dal titolo “Two Times”, una ballata intima e rarefatta, costruita su un tappeto di chitarra acustica e pianoforte. Il brano rappresenta un momento di profonda introspezione, lontano dai toni più epici e carichi del precedente “T&A”, che aveva anticipato l’uscita del suo secondo album, If You Asked For A Picture, in arrivo il 2 maggio per Partisan Records.

In collaborazione con il produttore Yves Rothman, Blondshell conferma la sua capacità di coniugare urgenza emotiva e ambizione artistica, caratteristiche che avevano già contraddistinto il suo acclamato debutto omonimo nel 2023.



