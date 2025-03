Dopo quasi due decenni di assenza dalle scene, i leggendari Silkworm, storica band indie rock originaria del Montana, si riuniscono per una serie di concerti che segnano il loro ritorno ufficiale. La notizia è stata diffusa durante il podcast Kreative Kontrol di Vish Khana, dove i membri della band Andy Cohen e Tim Midyett hanno parlato della riedizione espansa del loro album Developer del 1997, pubblicata questa settimana da Comedy Minus One.

Queste esibizioni dal vivo rappresentano i primi show ufficiali del gruppo dalla loro separazione nel 2005, avvenuta dopo la tragica scomparsa del batterista Michael Dahlquist, morto in un incidente stradale (la sua auto fu speronata da dietro). Cohen e Midyett hanno rivelato che ai concerti parteciperanno anche Joel RL Phelps, batterista originale dei Silkworm che lasciò la band nel 1994, e Matt Kadane (già membro di Bedhead e The New Year), che suonò le tastiere negli ultimi due album del gruppo, Italian Platinum e It’ll Be Cool.

Le date annunciate includono un concerto a Chicago il 25 settembre e una performance al Goner Fest di Memphis il 27 settembre, ma ulteriori dettagli sono ancora in fase di definizione.

Lo scorso anno, i Silkworm si erano già riuniti per un’esibizione privata in occasione del memoriale Steve Albini: The Gathering, un evento di quattro giorni tenutosi a Chicago in onore del celebre produttore.

La riedizione di Developer, registrato da Albini e originariamente pubblicato da Matador, è un doppio album che include la versione rimasterizzata del disco originale, cinque brani tratti dall’edizione giapponese e una cover di You Ain’t Going Nowhere di Bob Dylan realizzata con Stephen Malkmus dei Pavement.



http://www.silkworm.net/