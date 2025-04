Dopo cinque anni di assenza dai grandi palchi, i Black Rebel Motorcycle Club tornano in tour per celebrare il 20° anniversario del loro album Howl, terzo disco della loro carriera e pietra miliare del rock.

Il tour, che segna il loro ritorno come headliner dopo un lungo periodo, partirà il 20 settembre da Santa Ana, in California, per poi proseguire in alcune delle città più iconiche del Nord America: Chicago, Toronto, New York City, Austin, Los Angeles e altre ancora per concluidersi nella loro città di origine, San Francisco, il giorno 25 ottobre.

Oltre ai brani storici di Howl, la band promette una scaletta ricca di classici amati dai fan, attingendo dalla loro vasta discografia. E per rendere l’anniversario ancora più speciale, quest’autunno uscirà un’edizione deluxe 4xLP dell’album, contenente inediti registrati durante le sessioni del 2005 – una vera chicca per i collezionisti.

Un’occasione per rivivere l’essenza dark, bluesy e ipnotica dei BRMC, tra distorsioni, armoniche e melodie che hanno segnato un’epoca.



https://blackrebelmotorcycleclub.com/

https://www.instagram.com/brmcofficial/

https://www.facebook.com/BRMCOfficial