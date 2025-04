Dopo anni di voci e leggende tra i fan, Bruce Springsteen ha finalmente portato alla luce il mitico Tracks II: una monumentale raccolta di sette album mai pubblicati, in uscita il 27 giugno in un lussuoso cofanetto (9 LP / 7 CD). Un tesoro sepolto che copre 35 anni di musica inedita, dal 1983 al 2018, e che promette di riscrivere la storia artistica del Boss.

Tra le gemme più attese spiccano le LA Garage Sessions ’83, registrazioni cruciali nel passaggio da Nebraska a Born in the U.S.A., e le Streets of Philadelphia Sessions del 1993, che anticipano l’iconica colonna sonora premiata con l’Oscar. Ma c’è di più: Faithless, la soundtrack mai realizzata per un film, e Somewhere North of Nashville, un intero album country con la E Street Band. Senza dimenticare Twilight Hours, che getta le basi per il sound di Western Stars, e Inyo, un affresco sonoro di storie di frontiera.

In esclusiva, ascoltiamo Rain in the River, brano estratto da Perfect World, l’unico progetto nato come raccolta eterogenea. “È la mia risposta agli anni ’90, un decennio che molti considerano ‘perduto‘”, confessa Springsteen nel trailer, dove svela di aver lavorato agli archivi durante la pandemia.

Con 74 tracce mai ascoltate e 8 reinterpretazioni, Tracks II non è solo una rarità per collezionisti, ma un viaggio nelle stanze segrete del genio di Springsteen. La tracklist completa è già online: preparatevi a riscoprire il Boss come non avete mai fatto.



