C’è qualcosa di profondamente umano in The Beat, qualcosa che va oltre la musica e oltre la discografia di Deniz Tek. È un album che non sarebbe mai potuto nascere se non in questo preciso momento della sua vita artistica: un disco costruito sulle tracce di batteria lasciate da Ric Parnell, scomparso nel maggio 2022, dieci anni prima, durante le sessioni di Mean Old Twister. Non erano take pensate per diventare un album. Erano frammenti, gesti, impulsi. Le sessioni sono state registrate in modo casuale, poi messe da parte e dimenticate.

Anni dopo, Ron Sanchez (chitarrista dei Donovan’s Brain e titolare della Career Records) si è imbattuto nelle registrazioni e le ha inviate a Deniz. Ascoltandole di nuovo per la prima volta dopo quasi un decennio, Tek è rimasto colpito dalla loro chiarezza. Le tracce di batteria di Ric non erano idee vaghe o schizzi approssimativi. Ogni take era vicino alla perfezione. Concentrate, musicali, complete. Quelle esecuzioni oggi, diventano il cuore pulsante di un’opera che suona come un dialogo postumo, un atto di ascolto e di memoria.

Parnell era un batterista con una storia lunga e distintiva. Si è fatto notare per la prima volta con gli Atomic Rooster nei primi anni ’70, contribuendo al loro lavoro più influente, e in seguito è diventato famoso per avere interpretato il ruolo di Mick Shrimpton nel mockumentary This Is Spinal Tap (1984), una satira geniale sul mondo dell’hard rock e dell’heavy metal. Il film è diventato un cult perché imitava alla perfezione gli eccessi, le pose e le assurdità delle rockstar anni ’70’80. Nonostante fossero una “band finta”, gli Spinal Tap hanno pubblicato album veri e suonato dal vivo: il loro humour è diventato parte della cultura rock

La prima cosa che colpisce di The Beat è la sua origine: non c’è una band in studio, non c’è una scrittura predefinita, non c’è un progetto. Ci sono solo le batterie di Parnell, registrate in libertà, senza click, senza struttura. Tek le riapre anni dopo e decide di costruirci attorno un disco. Non per nostalgia, ma per necessità artistica. E per farlo chiama, come al solito, il fido Bob Brown al Basso e la moglie Anne, nel ruolo di secondo chitarrista.

Il risultato è sorprendente: un album che non appartiene né al rock’n’roll diretto di Mean Old Twister, né alla furia protopunk di Two to One, né all’intimità quasi domestica di Long Before Day. The Beat vive in un territorio tutto suo, dove la batteria non accompagna: guida. E Tek, invece di imporsi, si mette al servizio del ritmo, come se stesse completando un discorso lasciato a metà.

Ric Parnell non è solo presente: è il protagonista assoluto. Le sue take sono vive, irregolari, piene di microvariazioni che diventano la struttura stessa dei brani. Tek non tenta mai di “normalizzarle”: le segue, le asseconda, le lascia respirare. È un gesto di rispetto, ma anche di fiducia.

Le chitarre diventano più atmosferiche, meno narrative. La voce, quando c’è, è un’ombra, un contorno. Il centro è sempre il ritmo: un ritmo che non è più solo musica, ma memoria incarnata.

The Beat è il punto di arrivo di questo percorso: un disco che raccoglie le tracce lasciate lungo la strada e le trasforma in qualcosa di nuovo. È come se Tek avesse attraversato tutte le forme possibili di collaborazione — band, duello, duo intimo — per arrivare a quella più difficile: collaborare con un’assenza.

L’atmosfera del disco è unica: meditativa, aperta, a tratti elegiaca. Non c’è la furia dei Radio Birdman, non c’è la durezza di Williamson, non c’è la linearità melodica dei primi album solisti. C’è un senso di sospensione, di ascolto profondo, di rispetto.

È un disco che non cerca di impressionare, ma di comunicare. Non vuole essere un monumento, ma un gesto. E proprio per questo funziona.

Per questoThe Beat è uno dei lavori più personali e coraggiosi della carriera di Deniz Tek. Non perché sia il più rumoroso, o il più virtuoso, o il più immediato — non lo è. Ma perché è il più vulnerabile. È un disco che nasce da un vuoto e lo trasforma in presenza. Un disco che non avrebbe potuto essere scritto, solo scoperto.

In un’epoca in cui tutto è programmato, quantizzato, ottimizzato, The Beat è un atto di fiducia nell’imperfezione, nel gesto umano, nel ritmo come forma di memoria. È un album che non chiude un cerchio: lo riapre.



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