Non c’è tempo per riposare, quando il sangue scorre rap. A un anno dal suggestivo Lotus, Little Simz è pronta a riaccendere la miccia. Il suo nuovo EP, intitolato Sugar Girl, arriverà ovunque venerdì 8 maggio via AWAL. Una notizia che arriva dritta dal suo universo in continua evoluzione, tra annunci social e anteprime che fanno tremare le cuffie.

Su Instagram, la rapper londinese ha condiviso un teaser che include una strofa inedita – e già basta quella per capire che la cura dei dettagli è tornata al suo posto. Nessuna distrazione, solo il flow.

Sugar Girl si inserisce in quella tradizione di EP “ponte” che Simz ha trasformato in un’arte a sé. L’ultimo fu Drop 7 nel 2024, arrivato poco più di un anno dopo il monumentale No Thank You. Nel frattempo, però, la sua energia non si è sprecata: ha curato una delle edizioni più attese del Meltdown Festival di Londra, ha attraversato il Nord America in tour e ha persino recitato accanto a Cillian Murphy in Steve, il film Netflix tratto dal romanzo Shy di Max Porter.

Intanto il teaser è già nel loop. Guardalo qui sotto.

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(photo credit Jeremy Ngatho Cole)