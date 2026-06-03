Il bassista più irrequieto d’America non si ferma un attimo. Mike Watt, ex-Minutemen, vulcano del post-punk e mentore di generazioni, sta portando avanti una serie di split sette pollici via Red Parakeet Records. L’ultimo capitolo è una gemma per nostalgici e collezionisti: Watt e J Mascis si scambiano gli anni Novanta, covers incrociate tra Dinosaur Jr. e Dos.

Da una parte Watt che attacca “The Little Baby”, lato B oscuro dei Dino Jr. tratta dall’EP Whatever’s Cool With Me del ’91. Dall’altra J Mascis che si misura con “Formal Introduction”, un pezzo del 1996 firmato Dos — il progetto minimal-bass di Watt con l’ex compagna e bassista dei Black Flag, Kira Roessler, contenuto nell’album Justamente Tres.

Niente piattaforme digitali, né spotifyzioni scontate. Il disco esiste solo in vinile o in copia digitale su Bandcamp. Come un tempo, quando la musica si cercava sotto la polvere dei negozi.

E Watt non è certo in pensione: lo troverete presto sul palco con tre formazioni diverse — i roots-punk Jumpstarted Plowhands (con Todd Congelliere e Jimmy Felix dei Toys That Kill), i soul-sperimentali Mike Watt & The Secondmen (Pete Mazich, Jerry Trebotic), e i garage-hardcore Mike Watt & The Missingmen (Tom Watson, Raul Morales).

Intanto J Mascis & co. si preparano a celebrare Everything All The Time in tour con Band of Horses quest’estate, con una tappa già calda: il Total Bummer al Knockdown Center di New York, condividendo il cartello con JAMC, Blonde Redhead, Meat Puppets, Julie, TAGABOW e altri spiriti affini.



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