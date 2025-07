Il 2 luglio 2025, i Dream Theater si sono esibiti nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per il festival BOP – Beats of Pompeii, organizzato da Blackstar con la direzione artistica di Peppe Gomez. L’evento ha riportato la musica progressive in uno dei palcoscenici più iconici al mondo, carico di storia e suggestioni.

L’Anfiteatro di Pompei, già scenario del celebre live dei Pink Floyd nel 1971 (reso immortale dal film “Pink Floyd: Live at Pompeii”), è da decenni un luogo simbolo per la musica, ospitando artisti come Elton John, David Gilmour e King Crimson. I Dream Theater, con il ritorno di Mike Portnoy alla batteria, hanno aggiunto il loro nome a questa prestigiosa lista, esibendosi per il loro 40th Anniversary Tour.

Tra i Dream Theater e i Floyd c’è un filo rosso artistico: la band progressive ha sempre omaggiato i suoi miti, arrivando a eseguire dal vivo The Dark Side of the Moon vent’anni fa in segno di tributo. L’esibizione a Pompei assume così un doppio significato: celebrare i 40 anni di carriera e rendere omaggio a un luogo che ha segnato la storia del rock.

La seconda edizione del festival BOP conferma Pompei come crocevia tra archeologia e musica, trasformando l’antico sito in un palcoscenico senza tempo. Con la curatela di Blackstar, l’evento continua a unire grandi nomi del rock e dell’innovazione sonora in un contesto unico al mondo.



