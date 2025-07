I protagonisti della psichedelia moderna tornano con un nuovo lavoro carico di simbolismo e suoni ipnotici.

Gli Unknown Mortal Orchestra hanno appena svelato i dettagli del loro prossimo EP, CURSE, in uscita a breve, accompagnato dal enigmatico singolo “BOYS WITH THE CHARACTERISTICS OF WOLVES“.

Ruban Nielson, frontman della band, ha condiviso un pensiero profondo e visionario sul tema dell’EP, parlando di “bontà nascoste nell’uomo” e “miraggi morali” in un’era dominata dal caos.

“È musica nata dal disordine, ma che trova una sua folle bellezza,” ha aggiunto Nielson, suggerendo un sound che mescola psichedelia, rock sperimentale e suggestioni post-apocalittiche. Dopo l’audace *IC-02 Bogotá* (2024), CURSE pare proseguire il percorso della band tra sperimentazione e narrazione oscura, forse il più crudo e poetico lavoro della loro discografia.



https://www.unknownmortalorchestra.com/

https://www.facebook.com/unknownmortalorchestra

https://www.instagram.com/unknownmortalorchestra/