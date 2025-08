Il batterista e compositore britannico svela il primo singolo e le date di una serie di concerti negli USA e a Londra.

Tom Skinner, celebre batterista dei The Smile (progetto parallelo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead) e degli oramai sciolti Sons of Kemet, ha annunciato il suo secondo album da solista, Kaleidoscopic Visions, in uscita il 26 settembre per Brownswood Recordings e International Anthem.

Prodotto autonomamente da Skinner, il disco vanta collaborazioni prestigiose, tra cui Meshell Ndegeocello, Adrian Utley dei Portishead, Contour, Robert Stillman (collaboratore dei The Smile), Yaffra e altri.

“‘Kaleidoscopic Visions’ è stato il primo pezzo che ho composto per l’album“, racconta Skinner. “Nato da un’improvvisazione al piano, ha definito l’approccio e il suono che volevo raggiungere nel processo creativo. Mette in luce la dinamica conversazionale e collaborativa della musica e della mia band, con un flusso cinematografico e malinconico su uno sfondo psichedelico e sfumato.”

Tour e date live

Skinner porterà dal vivo le sue Kaleidoscopic Visions con una serie di concerti negli Stati Uniti e in UK a novembre per il London Jazz Festival.

Un progetto che promette di unire jazz, sperimentazione e suggestioni psichedeliche, confermando Skinner come uno degli artisti più versatili e innovativi della scena contemporanea.



https://tomskinner.net/

https://www.instagram.com/tomskinnermusic