La poetessa del rock riporta in vita il suo leggendario album d’esordio con materiale mai ascoltato prima, tra cui il brano “Snowball“, e annuncia un memoir e un tour dedicato.

È il disco che ha cambiato per sempre il volto del rock, fondendo poesia, rabbia e grazia in un suono assolutamente unico e viscerale. Ora, a cinquant’anni esatti dal suo sconvolgente debutto, Patti Smith annuncia una maestosa riedizione del seminale Horses, in uscita il 10 ottobre per Legacy Recordings.

Non una semplice celebrazione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. La nuova edizione, disponibile in formato doppio vinile e doppio CD, offre ai fan un accesso privilegiato alle sessioni che hanno dato vita a un capolavoro. Oltre a una nuova mastering, l’edizione anniversario include:

Il nastro di audizione originale che la stessa Smith registrò per la RCA nel 1975, il documento grezzo che convinse l’etichetta a scommettere su di lei.

Quattro brani inediti e mai rilasciati prima: “Distant Fingers”, “The Hunter Gets Captured by the Game”, “We Three” e l’attesissimo “Snowball”.

Proprio quest’ultimo brano, “Snowball”, lo potete ascoltare qui sotto. Un assaggio prezioso che permette di ascoltare la voce giovane e potente della Smith in un pezzo che, per destino o scelta, non trovò spazio nella tracklist originale. Un must-listen per qualsiasi appassionato.

Ma le celebrazioni non finiscono qui. Il 4 novembre la artista pubblicherà un nuovo memoir, intitolato “Bread of Angels“, aggiungendo un nuovo tassello alla sua ricchissima produzione letteraria. Inoltre, per rivivere la magia di Horses dal vivo, Smith si imbarcherà in un tour autunnale che toccherà Europa, Regno Unito e Stati Uniti, con performance integrali dell’album.

