Verrà pubblicato domani Joy In Repetition, l’attesissima raccolta Best Of degli Hot Chip, il punto di arrivo di un viaggio durato oltre vent’anni tra piste da ballo, studi di registrazione domestici, palchi di grandi festival e un’amicizia incrollabile.

Più rilevanti che mai, gli Hot Chip si confermano con questa antologia quella che The Guardian ha definito “la più grande band pop britannica della loro generazione”. La tracklist è un viaggio nella loro evoluzione: dagli esordi DIY ai sei album in Top 20, passando per la nomination al Mercury Music Prize, le residency sold-out alla Brixton Academy e le collaborazioni con mostri sacri come David Byrne, Jarvis Cocker, Robert Wyatt e Brian Eno.

Il titolo, Joy In Repetition, non è scelto a caso. È un omaggio a una canzone di Prince amatissima dal frontman Alexis Taylor, ma cattura anche l’essenza stessa del gruppo: una fascinazione ipnotica per il ritmo e la gioia esuberante di fare musica insieme, ancora e ancora.

Per celebrare l’uscita, la band ha in programma un concerto al Troxy di Londra il 5 settembre, seguito da un DJ set e una conversazione live al Rough Trade East il 18 novembre.

E come se non bastasse, il lancio è accompagnato da una raffica di nuovi remix. Dopo quello di “Devotion” a cura dei Boys’ Shorts, oggi la band ha svelato due nuove reinterpretazioni del loro brano simbolo, “Ready For The Floor” (nomination ai Grammy), firmate dal produttore britannico Mella Dee per sette minuti di ritmi rallentati mentre Spanglecore Dub scarnifica il tutto in un’alternativa psichedelica e ipnotica.



