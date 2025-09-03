Dopo un silenzio durato sette anni, i Radiohead sono ufficialmente pronti a tornare sui palchi. La band ha appena annunciato una serie di show nel Regno Unito e in Europa per il novembre 2025, un evento che i fan di tutto il mondo attendevano da tempo.

Il tour, composto da 20 date in cinque città, toccherà Madrid, Bologna, Copenaghen, Berlino e Londra. Il ritorno nella capitale britannica sarà segnato da una residenza di quattro serate alla O2 Arena, in programma per il 21, 22, 24 e 25 novembre.

A rompere il silenzio e a spiegare le ragioni di questo ritorno è stato il batterista Philip Selway: «L’anno scorso ci siamo riuniti per provare, tanto per divertirci. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo risuonare quei brani e riconnetterci con un’identità musicale che è rimasta radicata in profondità in tutti e cinque noi. Ci è subito venuta voglia di suonare dal vivo insieme, e speriamo che riusciate a esserci a una delle date. Per ora sarà solo questo, ma chissà dove porterà il futuro».

Le date del Tour 2025 dei Radiohead:

Novembre

4, 5, 7, 8 – Movistar Arena, Madrid, Spagna

14, 15, 17, 18 – Unipol Arena, Bologna, Italia

21, 22, 24, 25 – The O2, London, UK

Dicembre

1, 2, 4, 5 – Royal Arena, Copenaghen, Danimarca

8, 9, 11, 12 – Uber Arena, Berlino, Germania

L’annuncio è stato preceduto da una misteriosa campagna teaser, con volantini apparsi nelle città incluse nel tour. L’ultima performance live della band risale al 1° agosto 2018 al Wells Fargo Center di Philadelphia, che chiuse il tour di ‘A Moon Shaped Pool’, album del 2017 a cui non è mai seguito un nuovo lavoro in studio.

Le voci su un possibile ritorno erano circolate da mesi. Già lo scorso anno, il bassista Colin Greenwood aveva accennato a delle sessioni di prove, pur specificando che ciò non significava un “tour imminente”. A marzo, la formazione di una nuova entità legale chiamata RHEUK25 LLP aveva ulteriormente alimentato le attese, seguito da indiscrezioni su “opzioni bloccate in alcune città europee” per delle residency.

Mentre Jonny Greenwood ha definito le prove “divertenti e naturali”, ma ha precisato che al momento “non ci sono piani per nuova musica” a causa dei molti progetti individuali in corso, Thom Yorke si era detto poco preoccupato dalle aspettative dei fan sul ritorno della band. Il frontman, impegnato negli ultimi anni con il side project The Smile, aveva ammesso di aver “faticato” a ritrovare la creatività post-pandemia.

In attesa di scoprire cosa riserva il futuro, la band ha recentemente rivisitato alcune registrazioni d’archivio dell’era ‘Hail To The Thief’ (LEGGI LA NEWS) per un nuovo album live, mentre Yorke ha portato quell’album del 2003 in scena con la sua produzione ‘Hamlet Hail To The Thief’.

