Spesso solo un vinile sa regalare quel tocco magico del suono caldo, quasi reale come un concerto. Ci sono molti appassionati audiofili che apprezzano ed è proprio a questa categoria, dei collezionisti più irriducibili, si rivolgono da sempre i Vampire Weekend con la loro serie Frog on the Bass Drum, una collezione di live album disponibili esclusivamente in vinile.

Dopo il lancio nel 2023 e il secondo volume dello scorso anno, la trilogia si compie. La band ha appena svelato i dettagli di Frog on the Bass Drum Vol. 03: Weekend at the Garden, un doppio LP che cristallizza i due storici concerti tenuti al tempio newyorkese del Madison Square Garden durante il tour dell’ultimo, acclamato album, Only God Was Above Us.

Ma questo non è il solito live album che ripete una scaletta standard. L’idea è più sottile, più da cultori del dettaglio. Il primo disco ci porta nel calore della serata d’apertura, con tutta la sua carica elettrica. Il secondo LP, invece, cattura l’atmosfera unica e forse più intima del matinée domenicale, una luce diversa sugli stessi brani. È un gioco di prospettive, un doppio sguardo sullo stesso momento di gloria.

Weekend at the Garden – già prenotabile sui canali ufficiali è un’edizione strettamente limitata, con solo 3.000 copie in circolazione per il mondo. Un bottino raro, da afferrare al volo prima che vada esaurito.



https://www.vampireweekend.com/

https://www.facebook.com/VampireWeekend

https://www.instagram.com/vampireweekend/