Il Re Inchiostra non è solo tra noi, ma ha già scelto la sua dimora terrena: un impianto di registrazione mobile, catturando l’essenza furiosa e celestiale degli ultimi live dei Nick Cave & the Bad Seeds. E oggi arriva l’annuncio che aspettavamo: “Live God”, il nuovo, infuocato album dal vivo, sarà pubblicato il 5 dicembre dalle label Bad Seeds / Play It Again Sam.

Questo non è un semplice documento del tour, è il testamento sonoro della fase più recente della perpetua evoluzione della band. Registrato durante le trionfanti tappe del Wild God Tour del 2024 e 2025, “Live God” promette di essere l’equivalente audio di un’epifania collettiva. A sigillare il mito, nella nota stampa si fa riferimento a un concerto parigino epocale, un evento che ha visto nientemeno che Bob Dylan tra il pubblico, non come semplice spettatore ma come un vero e proprio “fan”, si dice, estasiato dalla performance.

La scaletta? Un vortice concentrato di potenza. Se il cuore pulsante di “Live God” batte per i nuovi, ipnotici inni tratti dall’acclamato “Wild God”, la band non si nega il lusso di gettare benzina sul fuoco con colpi di scena come l’immortale “Red Right Hand” e il fragoroso “Carnage”.

A sostenere la voce oracolare di Cave in questo assalto ai sensi, c’è la sua legione di fedeli: la furia violinica e elettronica di Warren Ellis, il basso pulsante e meditativo di Colin Greenwood, e la ritmica inesorabile della sezione composta da Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins, con la tessitura pianistica di Carly Paradis.

Il viaggio non è finito. Dopo aver incenerito i palcoscenici di mezzo mondo, il Wild God Tour troverà il suo epilogo cosmico nel 2025, con una serie di date in Australia e Nuova Zelanda. Ma attenzione: la macchina da tour non si fermerà. Per la primavera e l’estate prossime, sono già in calendario nuove incursioni in Europa (tappa in Italia il 26 giugno al festival La Prima Estate di Lido di Camagliore, Toscana) e Regno Unito. Queste nuove date, per ora, non vengono etichettate sotto il nome di “Wild God”. Un indizio? Forse l’idra sta già crescendo un’altra testa.



https://www.nickcave.com/

https://www.facebook.com/nickcaveandthebadseeds/

Live God tracklist:

01 Frogs (Live God)

02 Wild God (Live God)

03 O Children (Live God)

04 From Her to Eternity (Live God)

05 Long Dark Night (Live God)

06 Cinnamon Horses (Live God)

07 Tupelo 08 Conversion (Live God)

09 Bright Horses (Live God)

10 Joy (Live God)

11 I Need You (Live God)

12 Carnage (Live God)

13 Red Right Hand (Live God)

14 White Elephant (Live God)

15 O Wow O Wow (How Wonderful She Is) (Live God)

16 Papa Won’t Leave You, Henry (Live God)

17 Into My Arms (Live God)

18 As the Waters Cover the Sea (Live God)