I capolavori dimenticati del pioniere punk elettronico arrivano per la prima volta in streaming, con inediti e un video firmato dai Jesus and Mary Chain.

Un evento per gli appassionati di musica sperimentale e per chi vuole scoprire le radici dell’elettronica oscura. L’etichetta Sacred Bones, in collaborazione con il Vega Vault Project, annuncia la riedizione dei primi due album solisti di Alan Vega, storico co-fondatore del duo proto-punk Suicide.

Il suo omonimo album di debutto del 1980, “Alan Vega“, e il seguito del 1981, “Collision Drive“, saranno finalmente disponibili sulle piattaforme digitali streaming a partire dal 23 gennaio. Non solo: i dischi, rimasterizzati dai nastri originali, torneranno anche in formato fisico su LP e persino in un curioso (e rétro) formato 8-track.

Per i collezionisti più accaniti, è prevista un’edizione deluxe dell’album d’esordio: un doppio LP che include una manciata di demo mai ascoltati prima, un vero e proprio tuffo nell’archivio creativo del musicista scomparso nel 2016. Per assaggiare l’operazione, da oggi è possibile ascoltare un brano per ogni album. Accanto a “Outlaw”, è stato rilasciato un nuovissimo video per “Ice Drummer“, diretto da Douglas Hart, bassista dei leggendari Jesus and Mary Chain.

A commentare l’importanza di queste riedizioni è Liz Lamere, vedova di Vega e sua frequente collaboratrice. In una dichiarazione, Lamere ha sottolineato la filosofia artistica di Alan: “La musica di Alan fioriva sull’interpretazione. Credeva che il significato delle sue canzoni appartenesse all’ascoltatore. I suoi testi dipingevano paesaggi emotivi e concettuali, ma lui resisteva alla tentazione di spiegarli. Voleva che chi ascoltava portasse le proprie esperienze, la propria immaginazione e le proprie emozioni in ciò che la sua musica significava. In definitiva, è proprio questa apertura a costituire parte del suo potere.”

Quella di Sacred Bones è l’ultima tappa di un meticoloso lavoro di recupero del vasto archivio di Vega, portato avanti da amici e collaboratori dopo la sua scomparsa. Un progetto che ha già regalato ai fan album postumi come “It” (2017), “Mutator” (2021) e lo scorso anno “Insurrection”.



