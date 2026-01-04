C’era un momento, non troppo lontano, in cui Trent Reznor sembrava aver perso la fede. In un’intervista del dicembre 2024, il leader dei Nine Inch Nails si scagliava contro un’industria musicale trasformata, dove la tecnologia aveva “deciso” il valore dell’arte e la musica era spesso relegata a “qualcosa che accade in sottofondo”. Un quadro cupo che faceva temere per il futuro del progetto.

Oggi, quel futuro è più luminoso che mai. La scintilla che ha riacceso il fuoco creativo di Reznor è stata l’esperienza live del monumentale tour “Peel It Back”, che ha riportato la band al centro dell’attenzione in tutta la sua potenza industrial. A confermarlo è lo stesso Reznor in una nuova, esclusiva conversazione.

“Stiamo lavorando a nuove cose e siamo entusiasti di farlo“, rivela Reznor. “Stiamo dando priorità al lavoro sui Nine Inch Nails rispetto a qualsiasi altra proposta esterna. Non posso dire molto di più, ma la differenza tra ora e un anno fa è che la miccia è stata accesa e il desiderio è tornato, forte“.

Un rinnovato slancio alimentato non solo dal tour, ma anche dal recente lavoro sulla colonna sonora di TRON: Ares, che ha rinvigorito l’approccio sonoro della band. L’anno di disincanto è stato superato, sostituito da un focus chiaro e determinato.

Mentre i fan aspettano nuovi brani, i NIN non si fermano: a febbraio partirà un nuovo capitolo nordamericano del tour “Peel It Back”, e ad aprile la band si esibirà al Coachella sotto lo pseudonimo “Nine Inch Noize” (insieme ad Alexander Ridha aka Boys Noize, promettendo una performance sperimentale e unica.

Il messaggio è chiaro: dopo aver “pelato” via gli strati del disinganno, i Nine Inch Nails sono tornati al loro nucleo creativo, carichi di un’energia che promette di travolgere ancora. La nuova musica è ufficialmente in cima alla lista.



