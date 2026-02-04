Mentre l’eco della sperimentale collaborazione HAYWARDxDÄLEK (con Charles Hayward dei leggendari This Heat) non si è ancora spenta, i pionieri del noise-rap tornano alla carica con un annuncio che promette fuoco. Il 27 marzo, attraverso l’etichetta Ipecac Recordings, vedrà la luce “Brilliance of a Falling Moon”, il nuovo capitolo discografico dei Dälek.

Non aspettatevi però un semplice seguito. Secondo le parole di MC dälek, il disco nasce dalla febbre del nostro tempo, un riflesso sonoro diretto del clima socio-politico che attraversa gli Stati Uniti e oltre. L’artista cita esplicitamente le immagini evocative e tragiche delle retate dell’I.C.E. e le riporta, idealmente, a un’icona di lotta senza tempo: quelle fotografie in bianco e nero degli anni ’60, con gli uomini neri in marcia che rivendicano la propria umanità con i cartelli “I AM A MAN”. Quella potenza visiva, quell’urgenza, si trasferisce oggi nelle frequenze distorte del gruppo.

A fare da apripista all’album è il singolo “Better Than”, un manifesto sonico che non lascia spazio a interpretazioni tiepide. È un rap industriale claustrofobico e ipnotico, una distopia ritmica dove la rabbia e la frustrazione si condensano in un flusso inesorabile. La descrizione che ne dà MC dälek è un ossimoro perfetto per definire l’estetica del gruppo: un brano allo stesso tempo spoglio ed essenziale, ma anche denso e completo. È l’arte di costruire un nuovo, devastante muro del suono usando solo mattoni necessari, senza orpelli. Un’esplosione controllata di rumore e parola.

“Brilliance of a Falling Moon” si preannuncia quindi non come un semplice insieme di tracce, ma come un documento, una reazione artistica frontale all’incertezza e all’ingiustizia. I Dälek, da sempre al di fuori di qualsiasi schema, tornano a essere cronisti sismici della realtà, trasformando il malessere in una potente e necessaria colonna sonora di resistenza.



