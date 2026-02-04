Immaginate di assistere, in una sola serata, allo svolgimento di un’intera carriera musicale. Non una retrospettiva ordinata, ma una vivida e caotica esplosione delle sue molteplici anime. È esattamente la promessa che Les Claypool, genio inclassificabile del basso e dell’eccentricità rock, ha appena fatto ai suoi fan con l’annuncio del tour “Claypool Gold”, in programma per la primavera-estate 2026.

Claypool non si limiterà a suonare: sarà il regista, il conduttore e il protagonista assoluto di una maratona sonora senza precedenti. Sul palco, infatti, si alterneranno e si fonderanno le tre formazioni che ne hanno definito il mito: i pionieri del funk-metal Primus, il viaggio psichedelico dei Claypool Lennon Delirium (al fianco di Sean Ono Lennon) e le esplorazioni jazz-funk-progressive della Fearless Flying Frog Brigade.

Dimenticate i concerti standard. “Claypool Gold” sarà un’esperienza fluida, un caleidoscopio in movimento. Le serate non avranno una scaletta fissa, ma seguiranno il flusso dell’ispirazione del momento, con setlist in rotazione, lunghe digressioni improvvisative e una parata di ospiti speciali a sorpresa. L’obiettivo è chiaro: rendere ogni data un evento irripetibile, un pezzo d’arte live unico.

La carovana di “Claypool Gold” partirà dal Nevada il 20 maggio 2026, per poi dipanarsi in un road trip di due mesi attraverso gli Stati Uniti. Tra le tappe principali, spiccano Chicago, Boston, Austin e Atlanta, prima del gran finale pirotecnico fissato per il 4 luglio a Napa, in California. Una data simbolica, per chiudere in indipendenza e stile.

Ad accompagnare l’annuncio, il Claypool Lennon Delirium ha svelato il nuovo singolo, “WAP (What a Predicament)”. Il brano è un perfetto manifesto dello spirito del tour: un groove ipnotico, chitarre fumose e la voce malinconico-apocalittica di Lennon che canta, con perspicacia, “Non sono sicuro che la storia si ripeta, ma sono certo che faccia rima”. Un assaggio perfetto dello sguardo disincantato e creativo che animerà l’intera tournée.



https://theclaypoollennondelirium.com/

https://www.facebook.com/theclaypoollennondelirium

https://www.instagram.com/cldelirium/