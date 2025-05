Glen Hansard e Markéta Irglová, il duo folk vincitore di un Oscar noto come The Swell Season, hanno annunciato il loro primo album in 16 anni: Forward uscirà il 13 giugno. Per celebrare l’attesissimo ritorno, hanno condiviso il nuovo brano “Stuck in Reverse“, accompagnato da un video in bianco e nero che li ritrae mentre lo eseguono in un piccolo bar. Il clip, diretto da Anthony Mulcahy, è già disponibile online.

Forward – seguito di Strict Joy (2009) – è stato prodotto da Sturla Mio Thorisson e contiene otto tracce, tra cui il singolo già pubblicato “People We Used to Be“.

«Abbiamo scelto il titolo Forward perché è una sorta di reunion, ma non guardiamo indietro», ha spiegato Markéta Irglová. «Siamo entrambi cambiati, siamo in un altro momento della vita e ci stiamo riscoprendo come le persone che siamo diventati».

Anche Glen Hansard ha raccontato com’è nato il progetto: «Dopo il vortice degli Oscar e tutto ciò che ne è seguito, eravamo sommersi da pressioni che nessuno dei due desiderava davvero. Alla fine, ci siamo un po’ persi di vista in mezzo a tutto quel lavoro e a quelle celebrazioni. Siamo rimasti buoni amici, collaborando ai rispettivi dischi e seguendo le nostre vite. Durante il tour del mio ultimo album, mi sono reso conto che mi mancava. L’ho chiamata e le ho chiesto: “Ti va di fare qualche concerto?” Da lì è nata l’idea di registrare qualcosa senza pressioni, solo per vedere cosa sarebbe successo… e all’improvviso ci siamo ritrovati a fare un disco».

The Swell Season si erano fatti conoscere al grande pubblico grazie alla colonna sonora del film Once (2007), che valse loro la statuetta per la miglior canzone con “Falling Slowly”. Ora, dopo anni di progetti separati, tornano con un lavoro che promette emozioni autentiche e una maturità artistica rinnovata.



