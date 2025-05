Kae Tempest torna con un nuovo capitolo della sua discografia, e questa volta il viaggio è profondamente personale. Il 4 luglio uscirà per la Island “Self Titled“, il suo quinto album, prodotto insieme a Fraser T Smith (Adele, Stormzy), che lo ha spinto a scavare dentro sé stesso, abbandonando temporaneamente i personaggi narrativi che hanno reso unici i suoi lavori precedenti.

Tra le collaborazioni spiccano Neil Tennant (Pet Shop Boys), Young Fathers, Connie Constance e Tawiah, promettendo un sound ricco e stratificato. Intanto, dopo “Statue in the Square” (uscito a marzo), arriva il nuovo singolo “Know Yourself”, un brano che rielabora un vecchio verso scritto da Tempest anni fa.

“È un dialogo tra me giovane e me stesso oggi“, racconta Kae. “Una conversazione attraverso il tempo, in tempo reale. O, per dirla in modo più semplice: da ragazzo cercavo risposte nella mia versione adulta. Sono entrato nella mia testa e mi ho detto: ‘Conosci te stesso‘”.

Un invito all’introspezione, dunque, che sembra essere il filo conduttore di questo nuovo progetto. Se i precedenti album di Tempest erano affreschi narrativi, Self Titled promette di essere uno specchio, un confronto diretto con le proprie fragilità e trasformazioni.



Di seguito potete ascoltare i primi due estratti “Know yourself” e “Statue in the square”.



https://www.kaetempest.com/

https://www.instagram.com/kaetempest/

https://www.facebook.com/kaetempest