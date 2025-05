Dopo tre anni di silenzio discografico, Lorde è pronta a riportare la sua voce nel mondo con Virgin, il nuovo album in uscita il 27 giugno per la Republic Records. Un lavoro che promette di essere un viaggio introspettivo, un’esplorazione cruda e senza filtri della sua identità, come rivela in un’email ai fan la cantante neozelandese:

“Trasparenza totale. Linguaggio essenziale. Suoni puri. Volevo vedere me stessa, fino in fondo.”

Prodotto insieme a Jim-E Stack e arricchito da collaborazioni d’eccezione (tra cui Fabiana Palladino, Devonté Hynes e Dan Nigro), Virgin si presenta come un documento artistico sulla femminilità – ma non nel modo che ci si aspetterebbe. Lorde lo descrive come “raw, primitivo, elegante, spirituale, e persino maschile“, sfidando ogni definizione preconfezionata.

“Sono orgogliosa e spaventata“, ammette. “Ma è proprio nella musica che trovo la libertà.”

Intanto, il primo assaggio del disco è “What Was That“, un singolo accompagnato da un video girato tra le strade di New York, tra cui un’affollata (e turbolenta) serata a Washington Square Park. E mentre l’attesa per la tracklist cresce, i fan possono già prenotare l’album in un’edizione speciale vinile color acqua di vasca – un dettaglio che sembra perfetto per un progetto così liquido e riflettente.

Intanto, sul palco di Coachella, Lorde ha già fatto capire di essere tornata con rinnovata energia, unendosi a Charli XCX per una performance a sorpresa.



https://www.lorde.co.nz/

https://www.instagram.com/lorde/

https://www.facebook.com/lordemusic