Un’occasione imperdibile per riscoprire (o scoprire) il genio di Jeff Buckley. Dopo l’anteprima al Sundance Film Festival a gennaio, il documentario “It’s Never Over: Jeff Buckley” avrà una distribuzione cinematografica a partire dall’8 agosto, per poi approdare su HBO quest’inverno come parte della serie Music Box prodotta da The Ringer.

Diretto da Amy Berg (nominato agli Oscar per Deliver Us from Evil), il film promette di offrire uno sguardo inedito sulla vita, la carriera e la tragica scomparsa di Buckley, morto annegato nel 1997 a soli 30 anni.

“Ho passato praticamente tutta la mia carriera cercando di realizzare questo documentario, che esplora da vicino uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi“, ha dichiarato Berg. “Sono entusiasta che Magnolia e HBO abbiano deciso di portarlo al pubblico, dando ai fan storici e ai nuovi ascoltatori l’opportunità di conoscere Jeff da una prospettiva unica.”

Il documentario si basa su filmati mai visti prima, estratti dagli archivi personali di Buckley, e su interviste con: Mary Guibert, sua madre; Rebecca Moore e Joan Wasser (Joan As Police Woman), sue ex compagne; Michael Tighe e Parker Kindred, ex membri della sua band; artisti come Ben Harper e Aimee Mann.

La sinossi ufficiale lo descrive come un’opera che “illumina una delle figure più influenti e enigmatiche della musica moderna”.

