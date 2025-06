Dopo tre decadi di musica elegante, sofisticata e senza tempo, i Saint Etienne hanno deciso di concludere il loro viaggio. Niente drammi, nessuna lite: Bob Stanley, Pete Wiggs e Sarah Cracknell restano uniti come sempre, ma hanno scelto di chiudere il cerchio con un ultimo progetto.

Si intitola “International“, in uscita il 13 settembre per Heavenly Recordings, e promette di essere un degno epilogo per una band che ha scritto pagine indelebili del pop britannico. Curiosamente, è il loro 13° album (numero perfetto per un addio) e arriva a meno di un anno da The Night (gennaio 2024).

A co-produrre il disco c’è Tim Powell degli Xenomania (già al fianco della band nel capolavoro Words & Music), ma la vera sorpresa è la lista di ospiti: Vince Clarke (Erasure); Nick Heyward (Haircut 100); Erol Alkan; Janet Planet (Confidence Man); Paul Hartnoll (Orbital);

Un parterre che garantisce un sound ibrido, tra synth-pop, elettronica e quella malinconia dance che solo i Saint Etienne sanno distillare.



Il primo assaggio è “Glad“, scritto e prodotto con Tom Rowlands (Chemical Brothers) e con Jimi Goodwin (Doves). Un inno esplosivo, con un ritornello che sembra già un classico. “Ci siamo innamorati della base al primo ascolto“, raccontano.

Il video, diretto da Scrub, è un turbinio di coreografie ipnotiche (guarda qui sotto).



