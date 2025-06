“Cutthroat“, il quarto album degli Shame, verrà pubblicato il 5 settembre dalla label Dead Oceans, a due anni dal precedente Food For Worms. Ad anticipare il disco, la title track omonima, un brano che riporta la band londinese alle sonorità aggressive e immediate del debutto Songs of Praise (2018).



Prodotto da John Congleton (St. Vincent, IDLES), Cutthroat segna un ritorno alle radici punk della band, con riff taglienti, ritmi incalzanti e testi caustici. “Volevamo ricominciare da zero, creare qualcosa di crudo e diretto“, racconta il frontman Charlie Steen. “Si tratta dei codardi, degli st*zi, degli ipocriti. Viviamo in tempi folli, e questo disco è la nostra risposta”.

Tour in Italia: da supporto ai Fontaines D.C. a headliner a Milano

Gli Shame torneranno in Italia a giugno come special guest dei Fontaines D.C., mentre a novembre suoneranno da headliner ai Magazzini Generali di Milano. Queste tutte le tappe:

15 Giugno – Firenze, Firenze Rocks con Green Day e Weezer

17 Giugno – Bologna con i Fontaines D.C.

18 Giugno – Roma con i Fontaines D.C.

19 Giugno – Milano con i Fontaines DC

10 Luglio – Torino

14 Agosto – Lamezia Terme

03 Novembre – Milano, Magazzini Generali

https://www.shame.world

https://www.facebook.com/shamebanduk

https://www.instagram.com/shame/