Ci sono voluti tre anni di silenzio apparente, ma il sound dei Gilla Band sta per riecheggiare di nuovo sui palchi di mezzo mondo. La formazione di Dublino – composta da Dara Kiely, Alan Duggan Borges, Daniel Fox e Adam Faulkner – ha rotto l’attesa con il singolo “Giraffe”, accompagnato da un video animato firmato da Cuan Roche e Chanthila Phaophanit, visivamente irrequieto quanto la loro musica.

Dall’ultimo album Most Normal (2022) e dall’inedito sparsi “Sports Day” del 2023, la band aveva tenuto un profilo basso. Il nuovo brano Kiely lo racconta così: «La mia mente può essere un posto disperso e a volte solitario. Sentirsi non amati e fare fatica a dire cosa sto davvero pensando. Nell’outro della canzone accenno a una presa di coscienza: l’affetto verso di me esiste. Ma anche se lo apprezzo, faccio ancora fatica a crederci».

La notizia non si ferma al singolo: i Gilla Band hanno svelato un’estesa lista di date che li porterà in giro per il mondo fino al 2027. E l’Italia non è stata dimenticata.

La tappa italiana

Milano li attende il 2 giugno 2027 presso l’Arci Bellezza. Un appuntamento da segnare per chi ama il noise rock viscerale e sincero.



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