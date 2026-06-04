Il viaggio lunare di Peter Gabriel prosegue, tra ritmi dispari e pazienza da monaco. L’ultimo tassello di *i/o*, l’album che sta svelando canzone dopo canzone in sincronia con le fasi lunari, si intitola A Hard Lesson. E dietro questo titolo si nasconde la creatura più antica e ribelle del progetto.

Il pezzo, che Gabriel stesso definisce “strambo” (quirky), affonda le radici tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, quando il musicista si trovava in Senegal. Fu lì che si innamorò della musica locale, e in particolare della tensione generata dalle poliritmie, con il loro gioco di terzine e quartine. Da quel seme è nato un brano che per decenni è rimasto nel cassetto, rimaneggiato, ripreso, accarezzato e infine lasciato maturare.

“A volte le cose richiedono tempo – ammette Gabriel –. La maggior parte delle persone è molto più veloce, ma io non ho problemi a comprendere il mio processo. Alcune cose evolvono spontaneamente, altre restano nascoste in una scatola finché non arriva il loro momento di luce”.

A Hard Lesson è stata scritta da Peter Gabriel e prodotta insieme a Mike Elizondo. La prima versione diffusa è il Bright-Side Mix firmato da Mark ‘Spike’ Stent. Nel video che accompagna l’uscita, Gabriel spiega: “È un brano strano, lungo, ma è un viaggio. Parla del tentativo di trovare un posto, il proprio posto, come ci si inserisce nel mondo. Mi sono divertito a giocare con riferimenti all’R&B old school e al folk”.

E proprio in questi giorni cade il quarantesimo anniversario del quinto album in studio di Gabriel, So. Per l’occasione, l’artista ha rilasciato un nuovo mix in Dolby Atmos di Don’t Give Up, l’indimenticabile duetto con Kate Bush. A rimaneggiare il brano è stato Kevin Killen, lo stesso ingegnere del suono che curò il mix originale di So, questa volta al lavoro nei Real World Studios.

“È un incredibile onore e privilegio essere stato incaricato di lavorare su questa canzone iconica in formato immersivo – ha dichiarato Killen –. Peter ed io abbiamo discusso molto su come far risaltare il contrasto tra la freddezza della strofa e il calore dell’abbraccio di Kate. In questa versione, credo che quel contrasto sia più evidente che mai”.

Ascoltate A Hard Lesson e il nuovo mix di Don’t Give Up: due facce della stessa luna, una appena emersa dopo quarant’anni di attesa, l’altra che torna a brillare con nuova luce.



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