Erykah Badu si prepara a celebrare un traguardo importante: i 25 anni del suo secondo album, Mama’s Gun (2000), con un tour dedicato il prossimo autunno. Le nuove date seguono il suo Abi & Alan Tour estivo in compagnia di The Alchemist e al momento includono concerti negli Stati Uniti tra ottobre, novembre e dicembre. Tra gli ospiti speciali, spicca Westside Gunn, presente almeno in una data (per ora). Mentre altre tappe vengono ancora annunciate.

Imperdibili i due appuntamenti newyorkesi al Kings Theatre, previsti per il 5 e 6 dicembre. In totale saranno 27 date che inizieranno l’8 agosto da Seattle e finiranno il 10 dicembre 2025 ad Irving, TX passando per Denver, Minneapolis, Toronto, Miami, Orlando, Charlotte, Austin, Hollywood, Las Vegas, Atlantic City, Boston, Detroit, Houston, ChicagoBrooklyn e Nashville.

Intanto, annuncia anche il nuovo album: Erykah Badu e The Alchemist, dopo averci lavorato per un bel po’ di tempo, hanno annunciato “Abi & Alan“, uscirà il 29 agosto. Segnerà il secondo album di Alchemist in circa un mese e sarà anche il primo progetto completo di Erykah Badu dal mixtape But You Caint Use My Phone del 2015.



