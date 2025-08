La band shoegaze/post-hardcore Fleshwater ha svelato i dettagli del loro attesissimo secondo album in studio, “2000: In Search Of The Endless Sky“, in uscita il 5 settembre per Closed Casket Activities. Seguito di We’re Not Here To Be Loved (2022), il disco promette di portare i fans in un viaggio sonoro ipnotico e potente, tra distorsioni e melodie eteree.

Per la registrazione, il gruppo ha lavorato con produttori del calibro di Zach Weeks e Kurt Ballou (Converge) per chitarre e basso, mentre le parti vocali sono state autoregistrate in casa. A completare la lineup, David Haik dei Pianos Become the Teeth alla batteria.

Il primo estratto dall’album, “Jetpack“, è già disponibile insieme a un video diretto da Eric Richter. “È un brano molto speciale che mi trasporta in un’avventura ogni volta che lo ascolto“, racconta Anthony Didio (chitarra e voce). “È stata la principale fonte d’ispirazione per questo disco e racchiude perfettamente la sua atmosfera. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino e si lascino guidare nel loro viaggio personale.”

Dopo aver accompagnato i Deftones in tour nei mesi scorsi, i Fleshwater si preparano a un headlining tour autunnale con Angel Du$t e Chat Pile, tra cui una tappa imperdibile al Brooklyn Steel di New York il 28 ottobre.



