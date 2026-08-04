Il chitarrista dei Rage Against the Machine torna con un settimo album che è già un manifesto. “Everyone Gets Everything They Want” uscirà il 25 settembre su Mom + Pop Music, e il primo assaggio si chiama “Date Night”. Ma non fatevi ingannare dal titolo: qui non c’è romanticismo da salotto, ma la storia vera di tre adolescenti olandesi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto la differenza. Con un fucile e molto coraggio.

Tom Morello non ha mai amato le mezze misure. Lo sappiamo bene. E il suo nuovo singolo ne è la prova più lampante. “Date Night” è una ballad che profuma di polvere da sparo e resistenza: racconta di tre ragazzi dei Paesi Bassi che, nel cuore dell’inferno nazista, decisero di non voltarsi dall’altra parte. Spiarono, catturarono e uccisero soldati del Terzo Reich. Con la lucidità di chi sa che a volte la sopravvivenza passa attraverso il gesto estremo.

Morello, come sempre, non si nasconde dietro metafore: “Io faccio canzoni antirazziste per gli antirazzisti. Faccio canzoni antifasciste per gli antifascisti. ‘Date Night’ è una di quelle canzoni che ti chiedono: da che parte stai? Se qualcuno si offende, faccia due più due”. Parole che suonano come un pugno sul tavolo, in un’epoca in cui il confine tra democrazia e autoritarismo sembra assottigliarsi giorno dopo giorno.

Il brano arriva a pochi mesi da “Adjourn It”, il precedente singolo realizzato con il figlio Roman e il fedelissimo Serj Tankian (System of a Down). E anticipa un disco che promette fuoco e collaborazioni sorprendenti: dai rapper irlandesi Kneecap ai duri e puri dell’Ohio Beartooth. Il primo vero lavoro solista di Morello dal 2021, quando ci regalò The Atlas Underground Flood.

Ma la notizia non finisce qui. Perché Tom non è uno che si limita a pubblicare dischi e aspettare. A ottobre sarà il mattatore del Power to the People Festival a Washington D.C., sua creatura e primo capitolo di una nuova avventura live. Con lui, nientemeno che Dave Matthews, Foo Fighters, Bruce Springsteen, Joan Baez, Public Enemy, Killer Mike e Brittany Howard. Roba da far tremare le fondamenta dell’establishment.

E per i fan canadesi, appuntamento al marzo 2027: quattro date che partiranno da Medicine Hat (Alberta) per concludersi a Prince Albert (Saskatchewan). Un tour che sa di pellegrinaggio per chi crede che la musica possa ancora cambiare il mondo – o almeno provarci.

“Everyone Gets Everything They Want” esce il 25 settembre. E se non sapete ancora da che parte stare, ascoltate “Date Night” con le cuffie e fatevi la domanda giusta.



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