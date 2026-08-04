Buzz Osborne non aveva bisogno di un’altra band. JD Pinkus nemmeno. Coady Willis idem. Eppure, insieme a Clinton Jacob, hanno deciso di farlo lo stesso. Benvenuti nel delirio dei Gatta Morta.



Il supergruppo che nessuno si aspettava è realtà. I Melvins e i Butthole Surfers incrociano le loro deformità soniche in un nuovo progetto che risponde al nome di Gatta Morta, e il risultato è già disponibile sulle piattaforme digitali con l’EP d’esordio Burn Witch Burn (Ipecac Recordings), quattro tracce di pura devastazione psichedelica.

La genesi di questa creatura musicale è tanto folle quanto i suoi protagonisti. È stato lo stesso Buzz Osborne, mente eccentrica dei Melvins, a gettare il seme durante un tour autunnale. “Mi sono reso conto che dovevo assolutamente formare una band con questi tre tizi”, dichiara il chitarrista. “Sembrava una scelta obbligata. Musica rock solidamente strana che doveva semplicemente accadere.”

Accanto a lui, JD Pinkus, leggendario bassista dei Butthole Surfers, non nasconde l’entusiasmo: “Era da troppo tempo che non scrivevo un album heavy da zero con musicisti di tale calibro e con stili così complementari… e siamo solo all’inizio, questa è solo una grattatina superficiale di ciò che abbiamo in serbo!”

A completare il quartetto, due innesti di pregio: Coady Willis, batterista già nei Big Business e da tempo collaboratore dei Melvins, e Clinton Jacob, forza creativa del duo pop-noise Mr. Phylzzz di Chicago. Proprio Jacob racconta l’emozione di ritrovarsi al fianco dei propri idoli: “Avevo questa sensazione che un giorno avremmo lavorato insieme. Negli ultimi anni sono diventato amico di Buzz facendo concerti insieme e facendogli suonare la chitarra su un brano dei Mr. Phylzzz. Quando mi hanno chiesto di far parte dei Gatta Morta, sono rimasto senza parole, ma ero pronto al 100%.”



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