Mike Joyce, il batterista storico dei leggendari The Smiths, si appresta a raccontare la sua versione della storia. Il musicista – nome completo Michael Adrian Paul Joyce – ha annunciato l’uscita della sua autobiografia, intitolata The Drums, prevista per il 6 novembre prossimo.

Il libro promette di offrire una prospettiva unica e privilegiata sulla parabola della band che ha rivoluzionato la musica degli anni ’80. Come riporta la descrizione ufficiale, Joyce si presenta nientemeno che come “il più grande fan dei The Smiths al mondo”, e la sua voce – descritta come schietta, fuori dal coro e pungente – si propone di rileggere i momenti più iconici del gruppo con una vulnerabilità e un’umanità inedite.

Con The Drums, il sessantaduenne Joyce segue le orme dei suoi ex compagni di band Morrissey e Johnny Marr, autori rispettivamente di Autobiography (2013) e Set the Boy Free (2016). Il cerchio delle memorie della formazione di Manchester non potrà purtroppo chiudersi: il bassista Andy Rourke, con il quale Joyce suonò anche dopo lo scioglimento dei The Smiths nella band di Sinéad O’Connor, è scomparso nel 2023 a causa di un cancro al pancreas.

L’opera sarà pubblicata da New Modern, una costola della casa editrice Putman Publishing di Doug Putman, noto per essere anche il proprietario della catena HMV.

Un nuovo, attesissimo tassello si appresta ad aggiungersi alla mitologia dei The Smiths, questa volta dal punto di vista di chi, dall’ultima fila, teneva il tempo di un’era indimenticabile.



