I pionieri del trip-hop, i Portishead, torneranno a suonare insieme per una causa di fondamentale importanza. La band ha infatti annunciato il suo contributo all’ evento di beneficenza curato da Brian Eno, “Together for Palestine“, in programma alla Wembley Arena di Londra il prossimo 17 Settembre.

Sebbene non potranno essere fisicamente presenti sul palco, Beth Gibbons, Adrian Utley e Geoff Barrow hanno registrato in esclusiva una performance del loro iconico brano del 1994, “Roads“, che verrà trasmessa nel corso della serata.

In un comunicato stampa, la band ha dichiarato: “Siamo incredibilmente onorati di stare in solidarietà con la Palestina e di far parte di questo cruciale evento. Il genocidio deve finire.”

Tutti i proventi del concerto, i cui biglietti sono già sold out, saranno devoluti all’organizzazione benefica britannica Choose Love, partner di associazioni umanitarie guidate da palestinesi a Gaza. È comunque possibile sostenere la causa acquistando la merch ufficiale.

Quella per “Together for Palestine” segna la seconda reunion dei Portishead dopo il loro ultimo live del 2022, il benefico “Help! A War Child Benefit Concert” a sostegno della crisi in Ucraina.

Ad arricchire il già stellare lineup dell’evento, curato da Eno insieme a Khaled Ziada, Khalid Abdalla e Tracey Seaward, ci saranno anche nuovi importanti nomi: dalle musiciste britanniche Celeste e Leigh-Anne agli artisti palestinesi Saint Levant e El Far3i, fino agli attori Benedict Cumberbatch, Guy Pearce, Jameela Jamil e Ramy Youssef.

Si uniscono così alla prima ondata di artisti annunciata, che includeva Damon Albarn, Jamie xx, Rina Sawayama, James Blake, PinkPantheress, King Krule, Hot Chip e molti altri.



https://www.portishead.co.uk/