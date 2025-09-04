In una mossa drammatica, l’iconico frontman Morrissey ha annunciato di non avere “altra scelta” che mettere in vendita tutti i suoi diritti legati ai The Smiths.

La dichiarazione shock arriva da un post sul suo blog, Morrissey Central, dal titolo emblematico “A Soul to Sell” (Un’Anima da Vendere). In esso, l’artista si dice “esaurito” dai suoi legami con gli ex compagni di band Johnny Marr, il compianto Andy Rourke e Mike Joyce.

“Ne ho abbastanza delle azioni maliziose. Ho pagato i miei debiti a queste canzoni e a queste immagini. Ora voglio continuare a vivere distaccato da coloro che non mi augurano altro che male e distruzione, e questa è l’unica soluzione”, scrive Morrissey, aggiungendo di doversi proteggere, “soprattutto la mia salute”.

Ma cosa otterrebbe, concretamente, un acquirente disposto a pagare “il prezzo giusto”? Secondo l’elenco pubblicato da Morrissey, l’offerta include:

Il nome ‘The Smiths’, da lui creato. Tutta la grafica e l’arte della band, da lui ideata. Tutti i diritti di merchandising. Tutte le canzoni dei The Smiths, sia testi che musiche. Tutti i diritti di sincronizzazione (per film, spot TV, ecc.). Tutte le registrazioni della band. Tutti i diritti contrattuali per l’editoriale musicale.

Tuttavia, c’è un enorme intoppo legale: il suo ex partner songwriting Johnny Marr detiene il 50% dei diritti sulle canzoni della band. Questo dettaglio solleva una questione spinosa: Morrissey può davvero vendere “tutto” da solo?

La questione, molto probabilmente, dovrà essere risolta tra le parti (e i loro avvocati). Nel frattempo, per gli investitori “seriamente interessati” (e specifica non per i troll), Morrissey ha persino fornito un indirizzo email diretto: eaves7760@gmail.com.



Di seguito ascoltate “Half a Person” con il suo testo quasi profetico e che si sposa con la situazione attuale.



https://www.officialsmiths.co.uk/