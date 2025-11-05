È morto Adrian Maben, il regista e documentarista che con il suo film “Pink Floyd: Live at Pompeii” ha scolpito un’icona immortale nella storia della musica e del cinema. La sua scomparsa spegne una luce di creatività, ma la sua opera fondamentale continua a brillare, più viva che mai.

Nel 1972, Maben ebbe un’intuizione geniale: portare i Pink Floyd, all’apice del loro potere creativo, a suonare nell’antico, spettrale Anfiteatro romano di Pompei. Il risultato non fu un semplice concerto filmato, ma un’opera cinematografica ipnotica e rivoluzionaria.

In assenza di pubblico, con la macchina da presa che si insinuava tra i marmi antichi e le nuvole di cenere del Vesuvio, Maben creò un dialogo surreale e potente tra il rock progressivo e l’archeologia. Le note di “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e dei brani di “The Dark Side of the Moon” in lavorazione, riecheggiavano in un luogo sospeso nel tempo.

Quella non era una semplice esibizione; era un rituale. Maben capì che quelle rovine non erano solo uno scenario, ma un co-protagonista. Il suo film esplorava il contrasto e l’armonia tra la modernità della musica e l’eternità del passato, creando un nuovo linguaggio visivo per il rock.

L’impatto di “Live at Pompeii” è stato colossale, diventando un culto e un punto di riferimento obbligatorio per generazioni di musicisti e registi. Ha dimostrato che un luogo carico di storia poteva essere trasformato in un palcoscenico universale, amplificando la potenza emotiva della musica.

Quell’eredità non è confinata al passato. Ancora oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, il film di Maben è un faro che guida la cultura popolare. La sua influenza diretta e potente è alla base di un ambizioso progetto contemporaneo: la rassegna “Beats of Pompeii”, prevista per il 2026 per la sua terza edizione.

L’idea stessa di invitare artisti internazionali nell’Anfiteatro di Pompei per dialogare con il genius loci nasce e si alimenta dalla visione di Maben. Per la rassegna “Pink Floyd: Live at Pompeii” è stata l’ispirazione primaria, la scintilla originaria.

Gli artisti che saliranno su quel palco nel 2026 non saranno lì solo per esibirsi in un sito archeologico, ma per celebrare un luogo reso sacro alla musica proprio da quel film. Lo spirito di Maben aleggerà tra le rovine, mentre musiche nuove si fonderanno con la memoria di quel capolavoro. Ma prima di questi programmi ben articolati va ricordato che negli ultimi dieci anni lì sono tornati a suonare sia David Gilmour che Nick Mason con i loro progetti solisti.

Adrian Maben non è solo il regista di un film indimenticabile; è un architetto di visioni, colui che ha instaurato un legame perpetuo tra Pompei e le note del futuro. La sua opera continua a ispirare, a dettare il tempo, a dimostrare che l’arte, quando è visionaria, è eterna. Il suo sguardo ha trasformato per sempre il nostro modo di vedere la musica e i luoghi senza tempo. E grazie a lui, l’eco dei Pink Floyd a Pompei non si è mai spenta, continuando a ispirare nuove voci e nuove visioni.



https://www.pinkfloyd.film/