Non era scontato che rivedessero la luce. E invece, dopo anni di attesa e un silenzio che pareva definitivo, i Voices From The Lake tornano a incantare. Donato Dozzy e Neel, sacerdoti di un’elettronica profondamente rituale e ambientale, annunciano l’arrivo di II, il nuovo atteso capitolo del loro progetto comune.

L’album, in uscita il 5 dicembre per l’etichetta Spazio Disponibile, non si presenta come una semplice operazione nostalgia. È piuttosto un organismo sonoro che è evoluto in segreto. Come affermano gli stessi Dozzy e Neel: “Il progetto non era mai destinato a diventare ciò che è diventato. A un certo punto, l’abbiamo persino messo in pausa. Solo per abbracciarlo successivamente in tutte le sue forme. II è sia una continuazione che una reinvenzione“.

Ad accompagnare l’annuncio, un assaggio del nuovo percorso: la traccia “Manuark“. Un brano che sembra scolpito nel sale e nell’ossidiana, dove i bassi pulsanti fanno da colonna portante a una trama di suoni organici e atmosfere sospese. È il suono di una grotta sottomarina illuminata da luci al neon, un’immersione totale che solo questo duo sa orchestrare.



